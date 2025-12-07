L'annuncio di Sergio Ramos: "Sì, è stata la mia ultima partita in Messico". E ora?

"Sì, è stata la mia ultima partita in Messico": queste le parole che il difensore del Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, ha pronunciato al termine della sfida che ha sancito l'eliminazione dei suoi dal Torneo Apertura in Messico. Il Monterrey ha perso 3-2 al ritorno a Toluca, con il risultato che si riportato in parità dopo l'1-0 dei Rayados nel match d'andata. Ma il Toluca, campione in carica, è passato in finale (contro Tigres) per il miglior posizionamento nel campionato regolare.

Il difensore vedrà il proprio contratto scadere alla fine di quest'anno e, quindi, è libero di firmare d'ora in poi per qualsiasi squadra: "Siamo tristi, ma con la coscienza pulita di aver lasciato tutto in campo. È ora di imparare, alzarsi e sapere che anche questo fa parte del calcio. Il più grande peccato è non aver dato una nuova finale ai tifosi, che sono quelli che lo meritano di più. Grazie sempre per il vostro sostegno. Forza Monterrey!", ha scritto Ramos sui social network.

E ora che farà l'ex Real Madrid? Il toto-nomi per il suo futuro è aperto, dopo che il suo nome è stato accostato (fin qui senza trovare particolari riscontri) anche al Milan. Nel corso della sua carriera vanta 315 presenze e 17 gol con il PSG, 181 gettoni e 16 reti con il Fluminense, 155 apparizioni e 9 centri con il Chelsea, 119 gare e 6 gol con il Milan e 29 partite e 3 reti con la Juventude. Inoltre è sceso in campo 113 volte con il Brasile, segnando 7 gol. A queste ci sono da aggiungere le 8 sfide disputate con la nazionale Olimpica.