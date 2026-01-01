Non solo 4 grandi, nel gennaio del Parma anche 2 scontri salvezza: il calendario

La lotta salvezza è sempre più serrata e il Parma è sempre più coinvolto, motivo per cui Cuesta vuole sfruttare al meglio il mese in cui sarà aperto il mercato per provare a guadagnare terreno sulle dirette concorrenti. Sarà però un periodo davvero complicato quello che attende i ducali, che se la vedranno contro Inter, Napoli, Atalanta e Juventus in poche settimane.

Gli scontri alla portata sono invece sostanzialmente 3: il primo è in programma il 3 gennaio al Mapei contro il Sassuolo, il secondo l'11 contro il Lecce al Via del Mare e il terzo il 18 al Tardini contro il Genoa. Un derby e due sfide che diranno molto sulle chance di rimanere in Serie A dei gialloblù.

Il calendario durante il mercato

3 gennaio ore 15 - Sassuolo vs Parma (17^ giornata Serie A)

7 gennaio ore 20.45 - Parma vs Inter (18^ giornata di Serie A)

11 gennaio ore 12.30 - Lecce vs Parma (19^ giornata di Serie A)

14 gennaio ore 18.30 - Napoli vs Parma (Recupero della 16^ giornata di Serie A)

18 gennaio ore 12.30 - Parma vs Genoa (20^ giornata di Serie A)

25 gennaio ore 15 - Atalanta vs Parma (21^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Parma vs Juventus (22^ giornata di Serie A)