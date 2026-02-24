A Gasperini piace Bernasconi: dopo il no dell'Atalanta a gennaio, nuovo assalto estivo Roma

Oggi allena la Roma, ma fino a qualche mese fa Gian Piero Gasperini era sulla panchina dell'Atalanta, vicino a concludere il decennio pieno da guida tecnica della Dea orobica in maglia nerazzurra. E per questo ancora ha ben fissato nella mente ciò che gravita attorno al mondo di Zingonia, compresi i protagonisti sul campo.

Tra questi c'è Lorenzo Bernasconi, esterno che si è inserito in pianta stabile nella prima squadra dell'Atalanta sin dai primi mesi con Juric e che sta vedendo crescere il proprio rendimento anche adesso, agli ordini di Palladino. Gasperini lo conosce bene e, pur non essendo stato lui a dargli spazio in prima squadra, avrebbe piacere ad allenarlo e a dargli una 'seconda chance', ma con la Roma.

Come noto, già a gennaio la Roma si era mossa per avere Bernasconi, arrivando a presentare proposte fino a 15 milioni di euro all'attenzione dell'Atalanta. Nonostante i ripetuti no da parte dei bergamaschi, si direbbe che Gasperini - e con lui anche la dirigenza del club giallorosso - non abbiano intenzione di mollare e che siano anzi pronti a tornare alla carica nella prossima estate. Così viene riferito dall'edizione odierna de Il Giornale, che spiega come dietro a tutto ci sia la spinta di un Gasperini che avrebbe molta voglia di allenare Bernasconi.