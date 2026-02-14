Atalanta, Bernasconi: "Palladino ci ha ribadito di ribaltare il fronte perchè siamo sempre liberi"
Lorenzo Bernasconi, laterale dell'Atalanta, ha parlato all'intervallo ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Palladino ci ha ripetuto più volte di ribaltare il fronte perchè io e Zappacosta siamo sempre liberi".
