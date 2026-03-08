Cremaschi dopo l'esordio da titolare nel Parma: "Dico grazie a compagni e staff"
Benjamin Cremaschi, centrocampista del Parma che esordiva da titolare nei gialloblù nella partita sul campo della Fiorentina, pareggiata 0-0, ha parlato a DAZN al termine della partita: "Sono contento per la prima da titolare. Dico grazie a tutti i compagni di squadra e allo staff, che mi aiutano sempre. Felice anche per il risultato, continuiamo a lavorare per le prossime partite".
Spera di trovare maggior spazio, adesso?
"Voglio continuare così, giocando, non importa in quale posizione. Sarei contento così".
