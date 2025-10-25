A Parma per gettare la maschera e scoprire quale potrà essere il campionato del Como

Qual è l'obiettivo reale del Como in questa stagione di Serie A? Una domanda che in molti, fra tifosi e addetti ai lavori, si stanno facendo oramai già da diversi mesi, probabilmente già dai primi importanti colpi di mercato quest'estate.

Attualmente la squadra di Cesc Fabregas è al sesto posto in classifica, a pari punti con quella Juventus che lo scorso fine settimana ha battuto con merito al Sinigaglia. "La squadra è competitiva, sta crescendoÈ un piacere lavorare con questi ragazzi. C'è fiducia. Siamo dentro questa bolla. Sappiamo tutti quello che dobbiamo fare, i ragazzi devono sentirsi liberi", ha spiegato nelle scorse ore l'allenatore spagnolo parlando della crescita della sua squadra.

La sensazione è che la sfida del Tardini di quest'oggi possa rappresentare in qualche modo uno spartiacque per la corsa dei lariani: un successo, in piena continuità con quanto fatto contro la Juventus, darebbe infatti un ulteriore boost di entusiasmo e proietterebbe la squadra nelle zone altissime della classifica. Contrariamente, un passo falso potrebbe in qualche modo ridimensionare la convinzione e la spensieratezza di Nico Paz e compagni. Parola al campo, col Como che in un modo o nell'altro potrebbe comunque gettare via la maschera e far capire a tutti quale tipo di campionato ha intenzione di portare avanti.