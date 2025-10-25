Segnano in pochi, partenze diesel: i problemi del Parma che il Como conosce

Quattro punti su sei finora il Parma li ha fatti in casa propria (dove ha anche ottenuto la sua unica vittoria in campionato). A suon di risultati positivi consecutivi (cinque) il Como si è portato nelle zone alte della classifica. La formazione lariana ha avuto modo nel frattempo di battere anche avversari quotati come la Juventus lo scorso fine settimana.

Negli ultimi anni, Parma e Como hanno fatto un cammino simile, nel senso che dal 2021 in poi si sono incrociati stabilmente in campionato. Prima in B, poi sono salite entrambe in A al termine della stagione 2023/24 e ora dunque nella massima categoria.

I ducali hanno perso quattro volte contro i comaschi in 22 precedenti in campionato. L’ultima volta? Non molto tempo fa perché è successo il 3 maggio scorso (0-1 con gol di Strefezza).

Il Parma ha mandato a segno due soli giocatori in queste prime sette giornate e in questo senso condivide l’ultimo posto in classifica con il Verona. Parma, Genoa e Verona sono le uniche tre formazioni della massima categoria a non aver ancora trovato un gol nella prima mezz’ora di gioco.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

22 incontri disputati

10 vittorie Parma

8 pareggi

4 vittorie Como

33 gol fatti Parma

19 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1931/1932 Serie B Parma vs Como 1-3, 10° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PARMA

2024/2025 Serie A Parma vs Como 0-1, 35° giornata