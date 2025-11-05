A quanto è stato venduto Reijnders? Il Milan rende note le plusvalenze e i bonus attivati

MilanNews.it ha potuto visionare i documenti a seguito dell'assemblea degli azionisti atta ad approvare il bilancio del Milan per la stagione 2024/25, con l’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2025. Bilancio che si è chiuso con un attivo di 2.9 milioni, grazie soprattutto alle plusvalenze.

E allora guardiamole nel dettaglio, a partire da Tijjani Reijnders che è stata oltre che l'operazione più remunerativa anche quella che ha fatto più discutere: l'olandese è stato ceduto per 54.87 milioni e al momento della cessione aveva un valore residuo di 12.97 milioni. Pertanto la plusvalenza è stata di 41.89 milioni.

La seconda migliore operazione è quella di Pierre Kalulu, riscattato dalla Juventus dopo l'anno di prestito. Il francese aveva un valore residuo di 0.36 milioni ed è stato ceduto a 13.55 milioni che portano a una plusvalenza di 13.19 milioni.

Meno corpose, ma comunque plusvalenze quelle di Jan-Carlo Simic, Luka Romero, Marco Pellegrino e Dariusz Stalmach che hanno portato a un +5.36 milioni.

Sono inoltre arrivati altri proventi derivanti l'attivazione di determinati bonus, come la clausola di rivendita di Daniel Maldini e Marco Brescianini e i bonus per obiettivi raggiunti da Sandro Tonali, Marco Nasti, Pierre Kalulu, Charles De Ketelaere e Suso, oltre al contributo di solidarietà. Tutto ciò ha fruttato altri 17.2 milioni.

Di seguito l'elenco dettagliato:

PLUSVALENZE

TIJJANI REIJNDERS

Prezzo di vendita:54,87 milioni

Valore residuo: 12,97 milioni

Plusvalenza: 41,89 milioni

PIERRE KALULU

Prezzo di vendita: 13,55 milioni

Valore residuo: 0,36 milioni

Plusvalenza: 13,19 milioni

JAN-CARLO SIMIC

Prezzo di vendita: 2,61 milioni

Valore residuo: 0,13 milioni

Plusvalenza: 2,47 milioni

LUKA ROMERO

Prezzo di vendita: 3,21 milioni

Valore residuo: 1,56 milioni

Plusvalenza: 1,65 milioni

MARCO PELLEGRINO

Prezzo di vendita: 3,50 milioni

Valore residuo: 2,33 milioni

Plusvalenza: 1,17 milioni

DARIUSZ STALMACH

Prezzo di vendita: 0,190 milioni

Valore residuo: 0,117 milioni

Plusvalenza: 0,073 milioni

COSTO AMMORTIZZATO: -4,594 milioni

TOTALE PLUSVALENZE: 55.9 milioni

ALTRI PROVENTI DA GESTIONE CALCIATORI IN MILIONI DI EURO

DANIEL MALDINI

Attivazione clausola rivendita: 6.5 milioni

MARCO BRESCIANINI

Attivazione clausola rivendita: 6 milioni

SANDRO TONALI

Attivazione bonus: 1.9 milioni

MARCO NASTI

Attivazione bonus: 0.5 milioni

PIERRE KALULU

Attivazione bonus: 0.242 milioni

CHARLES DE KETELAERE

Attivazione bonus: 0.489 milioni

SUSO

Attivazione bonus: 0.244 milioni

Ci sono inoltre i ricavi dai prestiti che hanno portato a un +9.496 milioni. Nel dettaglio:



Pierre Kalulu alla Juventus per 3.146 milioni

Alvaro Morata al Galatasaray per 2 milioni

Noah Okafor al Napoli per 1.9 milioni

Yacine Adli alla Fiorentina per 1.5 milioni

Ismael Bennacer al Marsiglia per 0.95 milioni