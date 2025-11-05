Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
A quanto è stato venduto Reijnders? Il Milan rende note le plusvalenze e i bonus attivati

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:15Serie A
Gaetano Mocciaro

MilanNews.it ha potuto visionare i documenti a seguito dell'assemblea degli azionisti atta ad approvare il bilancio del Milan per la stagione 2024/25, con l’esercizio che si è chiuso al 30 giugno 2025. Bilancio che si è chiuso con un attivo di 2.9 milioni, grazie soprattutto alle plusvalenze.

E allora guardiamole nel dettaglio, a partire da Tijjani Reijnders che è stata oltre che l'operazione più remunerativa anche quella che ha fatto più discutere: l'olandese è stato ceduto per 54.87 milioni e al momento della cessione aveva un valore residuo di 12.97 milioni. Pertanto la plusvalenza è stata di 41.89 milioni.

La seconda migliore operazione è quella di Pierre Kalulu, riscattato dalla Juventus dopo l'anno di prestito. Il francese aveva un valore residuo di 0.36 milioni ed è stato ceduto a 13.55 milioni che portano a una plusvalenza di 13.19 milioni.

Meno corpose, ma comunque plusvalenze quelle di Jan-Carlo Simic, Luka Romero, Marco Pellegrino e Dariusz Stalmach che hanno portato a un +5.36 milioni.

Sono inoltre arrivati altri proventi derivanti l'attivazione di determinati bonus, come la clausola di rivendita di Daniel Maldini e Marco Brescianini e i bonus per obiettivi raggiunti da Sandro Tonali, Marco Nasti, Pierre Kalulu, Charles De Ketelaere e Suso, oltre al contributo di solidarietà. Tutto ciò ha fruttato altri 17.2 milioni.

Di seguito l'elenco dettagliato:

PLUSVALENZE

TIJJANI REIJNDERS
Prezzo di vendita:54,87 milioni
Valore residuo: 12,97 milioni
Plusvalenza: 41,89 milioni

PIERRE KALULU
Prezzo di vendita: 13,55 milioni
Valore residuo: 0,36 milioni
Plusvalenza: 13,19 milioni

JAN-CARLO SIMIC
Prezzo di vendita: 2,61 milioni
Valore residuo: 0,13 milioni
Plusvalenza: 2,47 milioni

LUKA ROMERO
Prezzo di vendita: 3,21 milioni
Valore residuo: 1,56 milioni
Plusvalenza: 1,65 milioni

MARCO PELLEGRINO
Prezzo di vendita: 3,50 milioni
Valore residuo: 2,33 milioni
Plusvalenza: 1,17 milioni

DARIUSZ STALMACH
Prezzo di vendita: 0,190 milioni
Valore residuo: 0,117 milioni
Plusvalenza: 0,073 milioni

COSTO AMMORTIZZATO: -4,594 milioni
TOTALE PLUSVALENZE: 55.9 milioni

ALTRI PROVENTI DA GESTIONE CALCIATORI IN MILIONI DI EURO

DANIEL MALDINI
Attivazione clausola rivendita: 6.5 milioni

MARCO BRESCIANINI
Attivazione clausola rivendita: 6 milioni

SANDRO TONALI
Attivazione bonus: 1.9 milioni

MARCO NASTI
Attivazione bonus: 0.5 milioni

PIERRE KALULU
Attivazione bonus: 0.242 milioni

CHARLES DE KETELAERE
Attivazione bonus: 0.489 milioni

SUSO
Attivazione bonus: 0.244 milioni

Ci sono inoltre i ricavi dai prestiti che hanno portato a un +9.496 milioni. Nel dettaglio:

Pierre Kalulu alla Juventus per 3.146 milioni
Alvaro Morata al Galatasaray per 2 milioni
Noah Okafor al Napoli per 1.9 milioni
Yacine Adli alla Fiorentina per 1.5 milioni
Ismael Bennacer al Marsiglia per 0.95 milioni

