A volte ritornano: con D'Aversa al Torino riecco Salvatore Sullo. Era nello staff di Ventura

Si avvicina il momento del cambio sulla panchina del Torino, che si sarebbe deciso per l'esonero di Marco Baroni, dopo la sconfitta di ieri per 3-0 dei granata sul campo del Genoa, nel lunch match domenicale della 26^ giornata di Serie A 2025/26.

Il nuovo allenatore del Torino, e ormai è piuttosto chiaro da qualche ora, sarà Roberto D'Aversa, che ha raggiunto un accordo di massima con Petrachi e Cairo per un contratto a breve termine, con scadenza al prossimo 30 giugno. Un accordo, almeno in partenza, di pochi mesi con l'obiettivo intanto di garantire la salvezza al Toro, prima di poter magari pensare a pianificare e programmare il futuro.

Nello staff di D'Aversa tra l'altro dovrebbe esserci un volto noto del mondo Torino negli ultimi anni, quello del collaboratore tecnico Salvatore Sullo. Come riferito da Sky Sport, infatti, l'ex difensore - già membro dello staff di Gian Piero Ventura proprio nel club granata - dovrebbe far parte della squadra di collaboratori del neo tecnico torinista D'Aversa.

Non è una novità che Sullo lavori al fianco di D'Aversa, considerando che ne è stato assistente nelle ultime due avventure professionali del tecnico, entrambe in Serie A. Prima suo collaboratore nel Lecce 2023/24, poi, nella passata stagione, vice allenatore del suo Empoli. Da capire al Torino quale carica ricoprirà.