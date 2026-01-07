Abbate (Il Messaggero) sulla Lazio: "Sarri non sa minimamente chi sia Ratkov"

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero molto informato sulle vicende di casa Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, parlando dell'acquisto di Petar Ratkov da parte dei biancocelesti, non esattamente ciò che voleva l'allenatore toscano: "Sarri non sa minimamente chi sia e non sapeva nemmeno che lo stessero trattando. Gli hanno detto fino a lunedì mattina che avrebbero provato ad acquistare Raspadori...".

Abbate prosegue: "Il patto era che, qualora non fosse arrivato l'ex Napoli, acquistassero un giovane da mettere dietro Noslin e Dia e una mezzala di livello, ma non credo che succederà. Il tecnico toscano aveva detto no a Pinamonti e Lucca, difficilmente questo ragazzo ora giocherà. Le sue caratteristiche sono opposte a quelle che voleva Sarri, quindi mi lascia perplesso il suo ingaggio".

Infine parla anche di Daniel Maldini: "Gli è stato chiesto se lo volesse e Sarri ha detto no. Poi si è parlato di Toth, ma Fabiani lo smentisce... A me sinceramente non interessa se fa depistaggi, può fare ciò che vuole, sarebbe però importante che accontentasse il suo allenatore". Il mercato della Lazio fino a questo momento sembra aver indebolito la rosa, considerando la cessione di Castellanos al West Ham e quella quasi ufficiale di Guendouzi al Fenerbahce.