Abodi: "Dialoghi tra la Fiorentina e il Comune per il Franchi: presto ci sarà più chiarezza"

A Firenze proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi. Iniziata nel gennaio del 2024, la costruzione della nuova Curva Fiesole sarà pronta entro pochi mesi e dalla prossima stagione il cuore caldo del tifo viola potrà tornare nel suo storico settore. Resta però da trovare la copertura economica per ultimare l'intervento, dal momento che i fondi del PNRR non saranno sufficienti a finanziare l'intera opera. Per questo motivo proseguono i confronti tra la famiglia Commisso e il Comune di Firenze, con la possibilità che la Fiorentina contribuisca direttamente ai costi in cambio di una concessione dello stadio.

Un dialogo che interessa anche il Governo dal momento che anche il Franchi è in quella pletora di stadi che potrebbero ospitare l'Europeo del 2032 che la UEFA ha assegnato a Italia e Turchia. A tal proposito, il Ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi è intervenuto a margine dell'evento "Luce!", in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze, ha parlato proprio della della possibilità che la proprietà della Fiorentina contribuisca economicamente a completare i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi: "Credo che stiano dialogando e sono convinto che nelle prossime settimane tutto sarà ancora più chiaro, ci sarà ancora più luce su un progetto che sarà bellissimo".