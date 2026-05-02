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Abodi ricorda Zanardi: "Si spegne una luce straordinaria. Semplicemente grazie"

Abodi ricorda Zanardi: "Si spegne una luce straordinaria. Semplicemente grazie"TUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 13:13Serie A
Simone Bernabei

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha voluto salutare sui propri canali social Alex Zanardi, straordinario atleta scomparso nelle scorse ore all'età di 59 anni:

"Si spegne una “luce” straordinaria, una persona che ha lasciato il segno, un uomo e uno sportivo meraviglioso che ci ha insegnato ad amare la vita, profondamente, intensamente e interamente, in tutte le sue forme, anche quando te ne lascia solo una parte: Alex Zanardi.

Alex è andato oltre l’ordinario, nella velocità, di fronte agli ostacoli, tra la vita amata e la morte più volte ricacciata indietro. Sempre. Alex, un esempio di forza, dignità, tenacia, passione, generosità, sensibilità e umanità, un testimone sempre attivo del Paralimpismo quotidiano e diffuso, così prezioso ben oltre le competizioni sportive. Alex ha saputo andare al di là del limite, trasformandolo in opportunità, ha affrontato ogni difficoltà facendola sembrare normale, ha dato un volto al coraggio e alla speranza. Alex ha dato un sorriso al dolore. Semplicemente grazie, per tutto questo!".

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