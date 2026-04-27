Europei 2032, Abodi a Firenze: sopralluogo al cantiere del Franchi

Funaro, 'entro fine luglio presentiamo la candidatura'

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Sopralluogo del ministro dello Sport Andrea Abodi, stamani a Firenze, nel cantiere dello stadio Artemio Franchi dove è in corso di realizzazione la nuova Curva Fiesole come prima fase dell'intervento. "Gli abbiamo fatto presente a che punto siamo del cronoprogramma - ha detto la sindaca Sara Funaro al termine della visita -, coi lavori che stanno andando avanti, come abbiamo intenzione di proseguire. Ovviamente col ministro ci eravamo già aggiornati, per cui questo era un aggiornamento visuale, ma via via gli stati d'avanzamento li avevamo sempre sempre condivisi".

Abodi a Firenze ha anche visitato il cantiere della scuola Ghiberti, nel Quartiere 4, dove saranno realizzati nuovi impianti sportivi, prima di raggiungere il Franchi. "Era la prima volta - ha aggiunto Funaro - che il ministro veniva a visitare questi cantieri. E' stato un piacere per noi per fargli capire lo stato di avanzamento delle varie situazioni, sia della Ghiberti che dello stadio, e poter apprezzare insieme il lavoro che viene portato avanti".

La sindaca ha ribadito come sia "una certezza" che "entro fine luglio noi presenteremo la candidatura" come sede ospitante dei Campionati Europei di Calcio 2032, evento per cui sarà essenziale il completamento del restyling del Franchi. "Poi ovviamente verrà fatta la selezione - afferma Funaro -, ma la candidatura noi la presenteremo". (ANSA).