Abraham torna all'Aston Villa: "Ne sono innamorato. Non credo di poterlo esprimere a parole"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:14Calcio estero
Yvonne Alessandro

Incassati 13 milioni, la Roma ha salutato definitivamente Tammy Abraham per cessione prevista al Besiktas, ma dopo appena sei mesi di permanenza in Turchia l'attaccante inglese di 28 anni non ha resistito al richiamo di casa. E dopo quasi cinque anni di lontananza, l'ex Chelsea è tornato ufficialmente all'Aston Villa, a titolo definitivo.

Infatti per il centravanti inglese si tratta della seconda parentesi in maglia bordeaux-celeste, dopo aver contribuito alla promozione dei Villans in Premier League nel 2019. Con 26 gol in 40 partite nella stagione 2018/19. "Non mi sembra ancora vero," ha ammesso Abraham nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club inglese in seguito alla firma. "Fin dalla prima volta che sono arrivato qui, mi sono innamorato del club. Da quando me ne sono andato, ho guardato praticamente ogni partita, ho sempre continuato a seguirli".

Il passato non si cancella. "Abbiamo vissuto una stagione incredibile (nel 2018/19), con un risultato fantastico, e mi sono sempre detto che se fossi dovuto tornare in Inghilterra, il Villa sarebbe stata una delle squadre speciali in cui tornare", ha confidato l'inglese classe '97. "L'ho desiderato così tanto che alla fine è successo, quindi sono felice di essere qui. Ho così tanti bei ricordi, e ora sono qui per crearne di nuovi. Non vedo l'ora di incontrare tutti, di tornare al Villa Park, vedere i tifosi e tanti volti familiari. È emozionante".

Quando gli è stato chiesto cosa provasse al pensiero di scendere di nuovo in campo al Villa Park, ha aggiunto: "Non credo di poterlo esprimere a parole. So che sarà emozionante. Anche se ho passato qui solo una stagione, è un club che significa molto per me e per la mia famiglia". E sulle esperienze maturate lontano dall'Inghilterra: "Penso che il bello di andare all'estero sia proprio questo: conoscere culture diverse e fare nuove esperienze. Sento di essere andato via da qui come un ragazzo e di tornare decisamente come un uomo".

