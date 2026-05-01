Fattori si chiede: "La cosa con la Fiorentina si è rotta, ma chi lo prende oggi Moise Kean?"

Mister Sauro Fattori, ex calciatore e allenatore della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola per commentare l'attualità gigliata. Queste le sue dichiarazioni sulla corsa salvezza e sul caso Kean:

"Sento dire che la Fiorentina deve aspettare la Cremonese per sapere se siamo salvi… Ma no, siamo già salvi. Kean? La questione non è semplice perché ci sono tante incognite: chi lo prende?. La cosa si è un po' rotta soprattutto per questo infortunio perché non si capisce bene cosa abbia. Sembra quasi ci sia una mezza rottura.

Quest'anno è mancato un po' in comportamento, quando non lo abbiamo visto in tribuna nelle ultime partite. È difficile capire anche quale sia il vero Kean se si guarda alle sue annate. Le caratteristiche sono importanti, su questo non c'è dubbio, ma è il comportamento fuori dal campo che mi lascia un po' perplesso".