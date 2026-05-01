Di Natale: "Spero che Conte resti al Napoli. Grosso meriterebbe un'occasione importante"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Antonio Di Natale, ha parlato anche del Napoli, rispondendo a una domanda sul fatto che ci si potesse aspettare di più in questa stagione dalla squadra di Conte: "Non scherziamo, contate il numero degli infortuni: Conte ha ottenuto anche più di quello che mi sarei immaginato. Mi auguro che Antonio resti, è una garanzia: con lui o vinci o arrivi secondo. Senza tante assenze avrebbe potuto dar fastidio all’Inter, ma così...".

Chivu si prepara alla festa per il suo primo scudetto: stupito?

"No, perché l’Inter è uno squadrone. Con l’Under 17 dello Spezia ho affrontato l’Inter di Chivu in passato: che avesse delle belle idee si vedeva già a quei tempi, ma non era scontato facesse giocare così bene anche la prima squadra. La sua serenità è risultata determinante. Bello Pio Esposito scudettato al primo anno in Serie A dopo la gavetta in B".

Quale allenatore di Serie A meriterebbe un’occasione importante il prossimo anno?

"Grosso. Di Fabio si parla poco perché non è mediatico, ma col Sassuolo ha realizzato un capolavoro. Sarebbe intrigante vederlo in una piazza calda come Firenze. De Rossi è salito in corsa e ha fatto svoltare il Genoa: mi auguro resti a Marassi. L’Udinese ha dato noia a diverse big quest’anno".