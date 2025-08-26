Ufficiale Adam Buksa è un nuovo attaccante dell'Udinese. Il polacco ha firmato fino al 2029

"Porta con sé esperienza, gol e colpi da vero numero nove: Adam Buksa è un nuovo giocatore dell’Udinese". Inizia così il comunicato del club friulano, in cui viene ufficializzato l'arrivo del nuovo attaccante. Nato a Cracovia il 12 luglio del 1996, arriva a titolo definitivo dai danesi del Midtjylland e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

"Centravanti con una struttura fisica importante, ma dotato di un buon dinamismo - si legge nella nota del club friulano - ha nelle sue corde sia il gioco spalle alla porta che la finalizzazione: per lui doppia cifra in entrambi gli ultimi due campionati, oltre ad aver realizzato diversi gol in competizioni europee con club e Nazionale. Cresciuto nelle giovanili di tre diverse squadre di Cracovia – tra cui il più famoso Wisla – assaggia il calcio italiano per la prima volta nel 2013/14, vestendo la maglia della Primavera del Novara. Nella stagione successiva torna in patria, trascorrendo due anni allo Lechia Danzica e due allo Zaglebie Lublin, ma è al Pogon Stettino, sotto la guida di Kosta Runjaic, che si fa notare: realizza 22 gol in 52 presenze e riceve la chiamata del New England Revolution. In MLS resta per tre campionati, mettendo a referto nel secondo – in cui la sua squadra termina in testa la regular season – 16 gol in 31 partite. Dopo 7 reti in 10 match nella prima metà della terza stagione negli USA, il Lens lo riporta in Europa. Nel 2023/24 passa all’Antalyaspor e realizza 16 gol in 33 partite. Dall’estate 2024 veste la maglia del Midtjylland, con cui esordisce nelle coppe europee e chiude il campionato a 12 gol in 24 partite. Nella stagione corrente, già 2 gol in 6 partite tra Superliga danese e preliminari di Europa League.

È un Nazionale polacco: ha raccolto 23 presenze e 7 gol dall’esordio avvenuto nel 2021. Ha disputato due partite, segnando una rete ai Paesi Bassi, all’ultimo Europeo. Conta anche 12 presenze e 2 gol in Under 21, 8 presenze e 4 gol in Under 19, 8 presenze in Under 18 e 2 presenze in Under 17. Benvenuto, Adam!".