Un turno di “sosta” per il Parma: si punta al recupero di Delprato e Circati

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Edoardo Mammoli

Una settimana atipica questa per il Parma, che osserverà un turno di “riposo” forzato a causa degli impegni del Napoli in Supercoppa: i partenopei, infatti, saranno protagonisti della competizione in Arabia Saudita, per cui i crociati non potranno far altro che guardare le altre squadre darsi battaglia nel corso del fine settimana di campionato. Questa sarà anche un’occasione per ricaricare le pile e digerire la brutta sconfitta subita in casa nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio: perdere partendo da una situazione di doppia superiorità numerica non è cosa da tutti i giorni e ci vorrà tempo per metabolizzare questo duro colpo, affinché non lasci scorie nel lungo periodo. Soprattutto in vista di un periodo denso di partite come quello che ci apprestiamo a vivere in occasione delle prossime feste natalizie.

Ma saranno anche due settimane importanti per comprendere se il Parma riuscirà a recuperare alcuni degli elementi fermi ai box per infortunio. In particolare facciamo riferimento al reparto difensivo, dove nel corso della gara contro la Lazio si è fatto anche il capitano Enrico Delprato: un risentimento muscolare alla coscia destra che ha costretto il numero 15 crociato al cambio. Il Parma ha fatto sapere come la sua situazione sarà valutata giorno per giorno, dunque non resta che aspettare nuove comunicazioni da parte del club ducale.

Il capitano si è aggiunto così agli altri due difensori infortunati, Circati e Ndiaye, che stanno vivendo situazioni opposte. Partiamo dal difensore senegalese, fuori dalle convocazioni a partire dalla sfida contro l’Hellas Verona per un principio di pubalgia. Nel corso della scorsa settimana Ndiaye si è recato a Londra per esami specialistici: si attendono novità ufficiali da parte del club crociato, ma difficilmente sarà possibile rivederlo in campo contro la Fiorentina. Al contrario ci sono speranze per quanto riguarda Alessandro Circati, infortunatosi nel corso della gara casalinga contro il Bologna (lesione capsulo legamentosa alla caviglia destra), ma che questa settimana sarebbe tornato ad allenarsi con la squadra: così aveva preannunciato mister Carlos Cuesta nella conferenza prima della gara contro la Lazio. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del Parma, ma filtra ottimismo per il recupero di quella che è stata una pedina fondamentale nella prima parte di stagione.

Questi due giocatori, Delprato e Circati, avranno a disposizione ben due settimane per lavorare e soprattutto recuperare in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato 27 dicembre. Ma questo discorso non vale solo per loro: infatti questo periodo sarà importante anche per il resto della squadra in particolare per lavorare su quegli schemi offensivi che in questo inizio di stagione stanno mancando al Parma. Un momento per lavorare su nuove trame di gioco e per sviluppare imprevedibilità, soprattutto alla luce dei recuperi di giocatori come Oristanio e Ondrejka, che possono e devono dare qualcosa in più all’attacco crociato.

