Adani: "Alajbegovic è un campioncino, la sua giocata ha sbloccato la Juve"

Lele Adani, opinionista della Rai, parla così degli episodi che hanno deciso la sfida tra Juventus e Napoli, gara che ha permesso ai bianconeri di dare un segnale dopo un periodo difficile: "Alajbegovic è un campioncino, poteva andare avanti anche con lo 0-0 ma la giocata da campione permette ai bianconeri di andare in vantaggio. La Juve però ha meritato di vincere, ha tirato più del Napoli, Hojlund non si rimpiazza, ma tra tutti gli attaccanti in campo ha tirato solo Lucca e Vicario para altrimenti cambiava la partita.

Il centrocampo del Napoli però non ha confronti: Anguissa, De Bruyne, McTominay, dall'altro lato c'erano McKennie, Koop e Luiz. La Juve s'è sbloccata, ma vale lo stesso discorso che faccio col Napoli: servono 5 prestazioni di un certo tipo e 5 risultati tant'è che lo dicevo giustamente anche col Napoli quando vedevo troppi festeggiamenti per la vittoria col Monza