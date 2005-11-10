L’ Inter e la mancanza di fame. Napoli, ora è crisi vera

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati ancora sul derby che ha rilanciato il Milan e che ha gettato ombre sull'Inter, al suo primo ko in campionato. Soprattutto hanno fatto riflettere le parole di Chivu che ha paventato l'ipotesi di una squadra che potrebbe aver perso un po' di fame. Ne parliamo con Rosario Rampanti in collegamento e con lui ci soffermiamo ovviamente anche sulla Lazio che adesso è da sola in testa. I biancocelesti dimostrano di avere anche forza di reazione come evidenziato ieri quando si sono trovati sotto di un gol.

Juve, rilancio da confermare

La vittoria di ieri contro il Napoli ferma la crisi per i bianconeri e apre quella del Napoli, apparso soprattutto nel secondo tempo incapace di far male agli avversari. Per i partenopei adesso la zona Champions dista nove punti. Per quanto riguarda la Juventus Spalletti ha comunque voluto sottolineare che è stata vinta "una partita fondamentale per noi, con enormi difficoltà. Lo dico eh, siamo in 13. Sarr stasera non poteva giocare. Tutti che strillano Cambiaso non lo mettere ma non abbiamo altri. Mi faceva piacere farlo giocare, anche se non era andato benissimo mercoledì". Per i bianconeri adesso ci sarà la sfida di Europa League in trasferta contro l'AZ e poi quella di campionato domenica sera al Franchi contro la Fiorentina.

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