Adani duro con David: "Del Piero non si sarebbe mai sognato di tirare un rigore così"

Niente da fare: Jonathan David le ha provate tutte nella sfida pareggiata ieri dalla Juventus a Torino contro il Lecce, ma ne è uscito con il morale a pezzi. La causa è soprattutto quel rigore che avrebbe potuto significare molto sia a livello personale che per i bianconeri di Spalletti, che però il centravanti canadese ha tirato come peggio non poteva, con un mezzo scavetto che ha centrato i piedi di Wladimiro Falcone.

Dal proprio profilo Instagram l'ex difensore Daniele Adani si è aggiunto ai tanti che hanno criticato la scelta dell'attaccante, facendo notare che in questo gesto si celi probabilmente qualcosa di più di un semplice errore tecnico.

Queste le sue parole: "Alessandro Del Piero, uno che di certo non aveva bisogno di compagni che gli passavano il pallone - perché avrebbe tirato lui - non si sarebbe mai sognato di tirare un rigore in questo modo in un momento così importante della stagione. Il tutto mentre la Juventus, che sta recuperando, aveva dominato", ha fatto notare. Poi l'opinionista ha aggiunto riferendosi all'ex Lille: "Devi capire dove sei, dove ti trovi, che maglia porti. Bisogna prima gli uomini dei calciatori, è il segreto del calcio d'oggi, con valori e palle. E rispetto".