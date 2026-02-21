Lecce, Di Francesco: "Vogliamo mettere in campo orgoglio, passione e coraggio"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Inter valido per la 26^ giornata di Serie A.

Quanta voglia c'è di dare continuità?

"Lavoriamo per questo. Sappiamo che davanti abbiamo la prima della classe, ma vogliamo mettere in campo orgoglio e passione. Che l'atmosfera qui allo stadio ci possa trascinare ad una grande partita".

A Cagliari grande personalità: è quello che serve anche oggi?

"Sicuramente, se ci mettiamo lì dietro diventa difficile contro una squadra come l'Inter. Questa è una mentalità su cui stiamo lavorando tanto, poi dipenda da come si impatta sulla gara. Sarà fondamentale reggere i primi 50/60 minuti".

La sorpresa di questo periodo è Coulibaly?

"Io non lo sottovaluto, l'ho messo quasi sempre in campo dall'inizio. Ha grande dinamicità e poi comincia a vedere anche la porta rispetto agli anni passati. Abbiamo bisogno degli inserimenti dei centrocampisti, adottando un sistema con due ali brave tecnicamente ma meno ad occupare l'area di rigore".