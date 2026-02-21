Venezia-Pescara 3-2, le pagelle: non basta la doppietta di Di Nardo, il Venezia travolge anche il Pescara

Risultato finale: Venezia-Pescara 3-2

VENEZIA

Stankovic 5.5 - Non è mai stato molto impegnato però comunque ha subito due goal

Schingtienne 6 - Partita sufficiente per lui anche se non si è visto molto

Svoboda 6 - Ha dato sicurezza al reparto difensivo

Sverko 6 - Onesta partita per il difensore che non ha mai creato pericoli difensivi

Hainaut 6.5 - Fino al goal è stato abbastanza assente,ma ha saputo farsi trovare al posto giusto nel momento giusto per la rete decisiva

Busio 6 - E’ stato sempre nel vivo del gioco, peccato per l'ammonizione

Duncan 6 - Partita sufficiente e di sacrificio per il centrocampista ghanese. Dal 65’ Dagasso 5.5 - Non è stato d’aiuto per le varie fasi del gioco

Kike Perez 7 - Larga sufficienza per l’autore di due assist su tre, da lui sono passati la maggior parte dei palloni per costruire le azioni offensive. Dal 89’ Casas - s.v

Sagrado 6 - Buona partita per lui che si è mostrato pericoloso sulla fascia sinistra. Dal 65’ Haps 5.5 - Poco partecipe ed ha regalato ingenuamente l’ultima occasione al Pescara

Yeboah 7.5 - Il miglior giocatore in campo. ha creato occasioni, rubato palloni, si è proposto in profondità ed ha segnato il goal del 2-1. Dal 85’ Lella - s.v.

Adorante 6.5 - E’ stato l’autore del primo goal dei leoni, però non ha saputo confermare più di tanto la sua pericolosità sotto porta. Dal 65’ Lauberbach 6 - Sufficienza data principalmente per l’impegno mostrato in campo

Giovanni Stroppa 6. - Avrebbe potuto impostare una partita con meno rischi difensivi, contando che sfidava l’ultima della classifica

PESCARA

Saio 5.5 - Ha subito tre goal che potrebbero valere un'insufficienza più pesante, ma è stato decisivo con un paio di buoni interventi

Gravillon 5.5 - Ha patito giocare largo, non stando al passo delle ali avversarie. Dal 81’ Russo - s.v.

Capellini 5.5 - Non è riuscito insieme al suo reparto a neutralizzare gli attaccanti avversari

Bettella 5.5 - Ha perso alcuni palloni sanguinosi soprattutto nel primo tempo, non riuscendo mai a dare una sicurezza difensiva

Cagnano 5.5 - Partita sottotono per il centrocampista, complice anche di un’ammonizione

Brugman 6 - Per lui è stata una partita sufficiente, ha lottato in mezzo al campo ed è stato propositivo in fase offensiva

Fanne 5.5 - E’ stato poco partecipe alla partita. Dal 79’ Faraoni - s.v.

Valzania 6 - E’ stato sfortunato ad infortunarsi nel primo tempo, fino a lì una partita sufficiente. Dal 31’ Acampora 5.5 - E’ entrato in maniera insufficiente in campo, non dando il giusto contributo

Meazzi 6 - Dopo Di Nardo è stato il giocatore del Pescara a creare di più. Dal 46’ Berardi 6.5 - Il ragazzo è entrato in maniera positiva servendo l’assist del momentaneo pareggio

Olzer 5.5 - Partita sottotono per lui, con pochissime occasioni create ed un’ammonizione sulle spalle

Di Nardo 7 - La doppietta l’ha portato a prendere un ampia sufficienza, facendosi trovare sempre pronto nelle occasioni avute. Dal 79’ Insigne - s.v.

Giorgio Gorgone 5.5 - L’allenatore del Pescara avrebbe bisogno di curare meglio tutto il reparto difensivo, lasciando meno spazi e cercando di dare più sicurezza ad un reparto in cui ne manca