Inter, Pio Esposito e quella prima volta: "Il Lecce mi porta bene, speriamo lo faccia ancora"

Non c'è Lautaro Martinez, allora Cristian Chivu e l'Inter scelgono Pio Esposito per sostituirlo. Al suo fianco ci sarà Thuram per sfidare il Lecce al Via del Mare, in una traversata da Bodo (Norvegia) fino al capoluogo pugliese da capogiro nelle ultime ore. Prima del fischio d'inizio del match, valido la 26ma giornata di Serie A, proprio il centravanti italiano ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Cosa servirà oggi per dare continuità? Dovremo metterci l'atteggiamento giusto dal primo minuto e l'impegno messo finora per proseguire questo cammino positivo".

Il Lecce è alla ricerca di punti. Qual è la chiave per decidere la gara?

"Il Lecce è una squadra in forma che in casa dà filo da torcere a tutti. Noi però dobbiamo pensare a fare la nostra partita, a fare bene le nostre cose e basta".

Al Lecce hai segnato il tuo primo gol in Serie A a San Siro. E oggi che partita sarà per te?

"Un mese fa è stato il gol che mi ha sbloccato. Non segnavo da tanto tempo ed è arrivato proprio col Lecce, speriamo mi porti ancora bene".