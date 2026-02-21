Lecce, Veiga: "Vogliamo proseguire nel nostro buon momento, conterà l'equilibrio"

Il terzino del Lecce Danilo Veiga ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro l’Inter valido per la 26^ giornata di Serie A.

Come ci arrivate ad affrontare i più forti?

"L'umore è buono, sappiamo che sarà una partita difficile ma vogliamo proseguire nel nostro momento e sfruttare ogni occasione".

Come marcherete i due attaccanti?

"L'importante è cercare l'equilibrio di tutta la squadra. Non ci interessa contro chi giochiamo, il lavoro è lo stesso".