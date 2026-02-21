TMW Catanzaro, Aquilani: "Gara interpretata bene. Il nostro obiettivo è rimanere concentrati"

Al termine del match contro l'Entella che si è giocato oggi a Chiavari, l'allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa:

Tre punti e una squadra che è viva.

"E' stata una partita difficile. Qui ha vinto solo lo Spezia, i ragazzi hanno interpretato la gara nel modo giusto e sono stati molto attenti nelle due fasi. Abbiamo ancora margini di miglioramento ma fare prestazioni di questo tipo con questa maturità è segno che stiamo crescendo".

Il campo sintetico?

"E' un campo differente. Un sintetico con l'erba molto alta, c'è stato un attimo di adattamento al campo e alla partita e questo è un segno di maturità. Dietro stiamo lavorando bene, anche oggi potevamo non subire gol e questo ci porta rabbia perché veniamo da tre gare dove non abbiamo preso gol".

La squadra sta crescendo.

"E' un processo iniziato ad agosto. E' chiaro che gli step ti danno più consapevolezza ma noi siamo un gruppo di lavoro che ha sempre lavorato vedendo i calciatori a disposizione. E siamo ad un punto dove vediamo tutti concentrati. Il nostro obiettivo è di rimanere belli concentrati perché ci sono grandi margini".

Il gol di Favasull è un premio alla stagione, così come il gol di Pompetti?

Parlare di singoli non mi piace perché ci dimentichiamo di qualcuno. Siamo molto contenti per Marco perché è un ragazzo sensibile e che vuole fare. Si sta mettendo anima e corpo per aiutare. E' il giusto premio per lui e per la squadra. Sono felice per lui".