Rigore Milan-Lazio, Adani: "Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro"

Ha fatto discutere lasciando strascichi l'episodio che ha concluso la sfida fra Milan e Lazio, relativo al possibile calcio di rigore per un tocco di braccio da parte di Pavlovic.

L'ex difensore Daniele Adani dal proprio profilo Instagram ha commentato così l'episodio: "Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro. Primo: il Milan ha meritato di vincere. Secondo: per me non è mai rigore. Terzo: quando ci si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere e si perde totalmente la credibilità, che già era pari allo zero o poco più. Arrivato il capolinea".