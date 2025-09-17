Adani sull'Inter: "Chivu deve avere una società con i controc******i che lo sostiene"

Daniele Adani, nel corso di Viva El Futbol, ha parlato dell'Inter e di Cristian Chivu: "La società deve scegliere, sostenere, accompagnare e occhio, lo dico ora... difendere. Perché la più grande fortuna degli allenatori è una società che ti protegge. A volte sbagliano anche in quello.

Perché questo è un ragazzo che ha 13 partite. Se io scelgo lui cosa penso? Che arriva e fa Antonio Conte? Qualcuno lo credeva? Io no. Però se voi dite che è bravo, e non ho motivo a dire il contrario, io devo avere una società con i controc******i, che lo sostiene, lo incalza, ci si parla. E poi parlo e dico la verità. Perché Chivu, se vuole cambiare sistema e lavora su Lookman... ragazzi ma ci sono 100 esterni in Europa.

Vai te da Thuram, direzione sportiva, e digli: 'Rinnoviamo, ma stiamo pensando di cambiare ruolo'. Chi lo fa? Chivu rimarrà solo. Lo dico ora. Rimane solo se prima non c'è la direzione sportiva, la proprietà e la società che lo sostiene. Lo dico subito perché quanto è più facile dire 'Ma Chivu non è da Inter'. Ma quanto è più facile per una società non aiutarlo e creare una comunicazione che Chivu non è da Inter?".