Como, Addai si gode il premio di MVP: "Sono felice per i due gol. Europa? Non ci pensiamo"

Autore di una doppietta che gli è valsa anche il premio di MVP. Serata da incorniciare per l'esterno del Como Jayden Addai che, al termine della gara vinta sul campo del Torino per 5-1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole iniziando dal sesto posto in classifica: "Si, siamo in una bellissima posizione. Ma vogliamo migliorare ancora".

Sulla doppietta: "In Nazionale (Olanda Under 21, ndr) ho segnato ma abbiamo perso e per questo non ero molto felice, stasera invece ho fatto doppietta, abbiamo vinto 5-1 ed abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sono felice del premio di MVP".

Sull'Europa: "Non voglio dire niente, noi pensiamo a vincere le partite e alla fine della stagione vedremo come andrà"