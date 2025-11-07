TMW De Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale"

Dal palco del Football Business Forum, in corso di svolgimento alla SDA Bocconi, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del complicato rapporto tra club e nazionali: “Ho detto a Ceferin, ma lo avrei detto anche a infantino se fosse stato presente, che sono molto preoccupato. Ci sono giocatori da noi acquistati, che vanno a giocare per loro e ci ritornano completamente distrutti. E non ci vengono rimborsati se non con gli spiccioli.

Tutto ciò va regolamentato. C’è una assenza imprenditoriale totale nel calcio. Che è in mano a presidenti nominali e direttori generali a cui voglio bene, ma che tutelano solo il loro portafoglio e i loro investimenti”.

In un altro passaggio, il numero uno del Napoli ha dedicato questo pensiero ai presidenti di UEFA (presente anche lui oggi a Milano) e FIFA: “Il signor Ceferin è il signor Infantino devono stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali. Perché poi rimarranno solo Napoli, Roma, Inter, Milan, Juve. Che facciamo i nuovi stadi se poi gli altri non ci sono. Allora facciamo solo un campionato europeo e cambiamo le regole del gioco”.