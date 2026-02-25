Adeyemi entra e segna, il Borussia Dortmund pareggia il discorso qualificazione al 75'
Gol del Borussia Dortmund, ristabilita la parità. Fa tutto Adeyemi, entrato da cinque minuti. L'attaccante trova la sponda di un compagno di squadra, sguscia tra le maglie nerazzurre e con un tiro a giro supera Carnesecchi: 3-1 al 75', si andrebbe ai supplementari.
