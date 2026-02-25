La Juventus riduce lo svantaggio: rigore segnato da Locatelli, 1-0 sul Galatasaray
1-0 della Juventus sul Galatasaray, al 37' i bianconeri riducono lo svantaggio nel doppio playoff di Champions League grazie al calcio di rigore conquistato da Khephren Thuram e segnato da Manuel Locatelli, abile ad aprire il destro, spiazzando il portiere dei turchi Cakir. Il tiro dal dischetto era stato causato da un intervento in scivolata di Torreira in piena area di rigore.
Questo il commento live dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, oggi moviolista di Prime Video, nel corso del match: "Il contatto è netto e da calcio di rigore. Secondo me non è un'azione importante, ma andando con i tacchetti sulla caviglia è anche giallo". Per Torreira però, nessuna sanzione dall'arbitro.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
