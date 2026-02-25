E ora, quale sarà il prossimo avversario dell'Atalanta? Due opzioni terribili per la Dea

E ora, quale sarà il prossimo avversario dell'Atalanta? Lo scopriremo venerdì 27 febbraio alle ore 12, quando a Nyon avrà luogo il sorteggio.

Due le possibili opzioni: Arsenal o Bayern Monaco. E il coefficiente di difficoltà cresce esponenzialmente. Le due squadre hanno chiuso rispettivamente al primo e secondo posto nella League Phase. I gunners hanno addirittura fatto percorso netto, vincendo tutte le 8 partite e in patria sono al comando della Premier League. Il Bayern ha chiuso con 7 vittorie e una sconfitta e la cosa che sta impressionando maggiormente è la facilità con cui trova la porta: 121 reti segnate in questa stagione in tutte le competizioni. Tutto questo in 36 partite.