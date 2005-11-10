L'agente di Dragusin: "Fiorentina scelta giusta, niente può abbatterlo. Radu è forte"

Florin Manea, agente che cura gli interessi di Radu Dragusin, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Digi Sport, parlando così del suo assistito: "Non so cosa manchi alla squadra, non sono un allenatore. Probabilmente in alcune partite c'è stata anche un po' di sfortuna e sono state sprecate tante occasioni. Critiche? Non vorrei commentare quello che viene scritto. Deve fare il suo dovere per la squadra. Sono convinto che la Fiorentina otterrà i risultati che cerca".

Nessun dubbio sulla scelta fatta

Manea parla così del trasferimento avvenuto in estate: "Il club lo voleva molto e penso che abbiamo fatto la scelta giusta. Lui si trova bene e sono sicuro che i risultati arriveranno. Niente può abbattere Radu, è forte. È ancora presto per parlarne: la Fiorentina ha tempo per riprendersi".