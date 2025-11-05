Marsiglia, De Zerbi: "Rigore? A Madrid fischiato uno simile. Fatto una grande partita"

Il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro l’Atalanta perso per 0-1 e valido per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Stona che a Madrid sia stato fischiato rigore e stasera no?

"Non so la regola in maniera esatta, ma so che se non la prende con la mano Aubameyang se la trova proprio sul destro. Spiace perché a Madrid abbiamo preso un rigore simile. Abbiamo perso 3 gare in Champions, tutte in modo rocambolesco. L'Atalanta è una squadra forte e abbiamo faticato nei primi 20 minuti, ma brucia perché penso che non meritassimo di perdere".

Più dispiaciuto per l'episodio o per la prestazione?

"Abbiamo tanti infortunati, secondo me abbiamo fatto una grande partita al di là dei primi 20 minuti. L'Atalanta è una squadra forte, esperta e che gioca insieme da tanti anni. Tanti che hanno giocato erano titolari quando hanno vinto l'Europa League".