Ahanor, il rookie che insegna ai grandi lo spirito atalantino. La lezione di Bruxelles

Perdere per l’Atalanta ci può stare, presentarsi con superficialità invece no. La testa fa sempre la differenza nel bene e nel male ed è chiaro che i segnali dati dalla leggerezza e da una certa presunzione non siano coerenti con il DNA della Dea: contesto dove la lotta deve essere continua e non soltanto basata sulla convenienza.

Vedere il lato positivo è l’unico modo per ripartire seppur sia l’ennesima "partenza" per un’Atalanta in piena fase di transizione. Ovviamente non si può non citare la grande crescita di Honest Ahanor che, nonostante sia il più piccolo del gruppo nerazzurro, ieri a Bruxelles ha dimostrato di avere più maturità degli altri al di là della sconfitta. Il concetto non è racchiuso soltanto nello straordinario talento che continua a sgrezzarsi domenica dopo domenica: Honest è stato protagonista di questa rimonta atalantina verso la zona Europa, con mister Raffaele Palladino che sta facendo un grande lavoro su di lui, rendendolo tanto dinamico quanto propositivo.

Al netto di ciò, una delle caratteristiche che lo sta contraddistinguendo, nonostante i momenti di difficoltà che sta attraversando la squadra, è la sua voglia continua di non mollare, affrontando gli avversari con il giusto spirito atalantino: non esentarsi dagli errori (che contro l’Union SG ci sono stati), ma neanche dal concetto “La Maglia Sudata Sempre”. Ieri in conferenza stampa, nonostante la delusione, mister Palladino ha voluto sottolineare la grande impronta di Ahanor sotto il profilo della maturità: il rookie che, a suo modo, insegna cosa voglia dire non mollare ai più veterani.

Chiaro che andrebbero citati anche i soliti senatori, però quando l’ultimo a mollare è un ragazzino di 17 anni che combatte come un veterano bisogna soltanto essere orgogliosi. Nel mezzo una grande umiltà nell’errore, oltre alla continua ricerca dei dettagli per continuare a crescere nell’Atalanta che t’insegna a diventare prima uomo e poi calciatore: un concetto che mai come in questa stagione occorrerà riportare in auge, indipendentemente dalla tecnica.