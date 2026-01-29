Bologna, caccia ad un terzino destro: da Zappa a Tchatchoua, tutti i nomi nel mirino
In casa Bologna si riflette sulla possibilità di inserire un terzino destro in rosa, specie nel caso in cui si dovesse concretizzare la cessione di Emil Holm al Napoli, che a sua volta è a caccia di un laterale affidabile per la fascia destra, fa sapere il Corriere dello Sport.
Tanti sono i nomi sul tavolo della dirigenza felsinea: si parla di Zappa del Cagliari, 26 anni, Zappacosta dell’Atalanta (33), Holmgren Pedersen (25), norvegese del Torino, e Tchatchoua (24), ex Verona ora al Wolverhampton.
