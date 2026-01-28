C'è la festa di Sant'Agata, rinviata a data da destinarsi la sfida Catania-Trapani

È stata rinviata a data da destinarsi la sfida fra Catania e Trapani inizialmente fissata per venerdì sei febbraio alle ore 20:30. Una decisione arrivata nelle scorse ore e legata a motivi di ordine pubblico come si legge su Calciocatania.com.

“Il derby siciliano sarebbe dovuto andare in scena a poche ore dalla conclusione delle festività di Sant’Agata, evento che ogni anno coinvolge l’intera città di Catania con un impatto rilevante su viabilità e sicurezza. - si legge sul portale etneo - In particolare, sono state segnalate criticità nella gestione della vigilanza allo stadio “Angelo Massimino”, nei flussi ai tornelli e lungo le arterie di collegamento, rese difficilmente praticabili dalla presenza della cera lasciata dalla processione.

La valutazione delle autorità competenti in materia di sicurezza ha portato dunque alla scelta del rinvio, ormai di dominio pubblico, per evitare rischi legati alla contemporaneità di eventi ad alta affluenza”.