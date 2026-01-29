TMW Genoa, Amorim ufficializzato ma non sarà a disposizione per la Lazio: il motivo

La notizia è arrivata non molti minuti fa. Il Genoa ha ufficializzato l'ingaggio di Alexsandro Amorim, un nuovo rinforzo per il centrocampo di mister Daniele De Rossi. Centrocampista di qualità e reduce da una buona prima parte di stagione in Portogallo con la maglia dell'Alverca, squadra che lo ha prelevato sei mesi fa dal Fortaleza. Un innesto che porterà certamente una valida alternativa nella zona nevralgica del campo e alternative ai diversi giocato che occupano quel ruolo portando energie nuove e caratteristiche diverse

Operazione da 10 milioni di euro

Nella giornata di ieri il giocatore ha raggiunto l'Italia e ha sostenuto le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club più antico d'Italia. Un'operazione che porterà alla società un esborso di circa 10 milioni di euro fra la parte fissa di otto e i bonus di due. Il giocatore ha scelto come maglia la numero 4 e presto sarà a disposizione dei suoi nuovi compagni.

Non ci sarà a Roma

Tuttavia il giocatore non sarà a disposizione per la gara di domani sera all'Olimpico contro la Lazio. Nessun problema di natura fisico. Amorim infatti non sarà convocato semplicemente per consentire il perfezionamento della documentazione necessaria al suo tesseramento.