Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 gennaio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 gennaioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 01:00Serie A
Tommaso Maschio
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVE, DOUGLAS LUIZ TORNA ALL'ASTON VILLA. NORTON-CUFFY IDEA PER LA DIFESA. IL MILAN CERCA AKÉ, L'INTER DIABY. STERLING SVINCOLATO FA SOGNARE NAPOLI E ROMA. IDEA HOLM PER MAZZOCCHI CON IL BOLOGNA. PARMA SCATENATO: ARRIVANO QUATTRO NUOVI CALCIATORI. L'HELLAS CHIEDE 10 MILIONI PER CISSE. KABA SALUTA IL LECCE, GALLO INVECE RESTA.

La Juventus nella giornata appena passata ha annunciato la cessione di Douglas Luiz a quell’Aston Villa da dove l’aveva prelevato un anno e mezzo fa. Il brasiliano torna così a Birmingham con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con opzione di riscatto fissata a 25 milioni di euro. In entrata invece il club bianconero è al lavoro per l’esterno del Genoa Brooke Norton-Cuffy per il quale è stata presentata una prima proposta ufficiale. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto condizionato: l'acquisto a titolo definitivo scatterebbe automaticamente in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.

Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un difensore centrale last minute, che sia in grado di rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri, e dall’Olanda rimbalza una pista suggestiva: il club rossonero avrebbe effettuato alcuni sondaggi per Nathan Aké, difensore classe 1995 del Manchester City. L’Inter invece punta un esterno come quel Moussa Diaby per il quale un anno e mezzo fa l’Al-Ittihad ha sborsato ben 60 milioni di euro. Roma e Napoli tengono poi gli occhi aperti visto il fresco svincolo di Raheem Sterling che ha risolto il proprio contratto con il Chelsea. Un nome, quello dell’inglese, che potrebbe accendere il mercato dei due club in questi giorni anche se i partenopeo guardano anche ad Alisson Santos dello Sporting CP. I partenopei inoltre stanno sondando il terreno per il terzino destro del Bologna Emil Holm come possibile alternativa a quel Juanlu Sanchez che resta l’obiettivo primario. Ai felsinei potrebbe andare Pasquale Mazzocchi anche se il giocatore non vorrebbe lasciare il Napoli a gennaio.

L'alternativa a Jacopo Fazzini per il Bologna è rappresentata da Matteo Prati del Cagliari. Il problema, così come per il centrocampista ex Empoli, è rappresentato dalla formula, visto che senza l'obbligo di riscatto difficilmente gli italiani lasceranno la loro squadra. In attacco resta ancora d'attualità la pista che porta a Evan Ferguson, ammesso che la Roma decida di acquistare un altro attaccante e far partire l'irlandese.

La Lazio sta spingendo per il polacco classe 2007, Adrian Przyborek, di proprietà del Pogon Szczecin. Di ruolo trequartista, con il contratto in scadenza nel 2027, quella di Przyborek sarebbe un'operazione di poco superiore ai 5 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita tra il 20 e il 25%. Dopo che, all'inizio di questa sessione di mercato, il nome di Alex Disasi, difensore centrale del Chelsea, era emerso come possibile obiettivo di mercato di Milan e Roma, il francese ha vissuto qualche settimana lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata, con la Fiorentina che ha iniziato a valutare la possibilità di prelevare il giocatore, attualmente fuori dalla rosa dei Blues.
Parma scatenato sul mercato: il club ducale ha chiuso per ben quattro calciatori: il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, il difensore Franco Carboni, l’attaccante Nesta Elphege e infine il giovane fantasista Lucas Scarlato.

Il Verona ha rifiutato la proposta del PSV Eindhoven per Alphadjo Cisse. Nelle ultime ore c'è stata un'offerta da 7 milioni per il cartellino del giocatore, ma gli scaligeri non hanno intenzione di scendere sotto i 10 milioni - con bonus inclusi - anche perché dovranno indennizzare il Catanzaro per la perdita dell'attaccante a metà stagione.

Il Torino ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato della difesa. L’arrivo di Tchoca rappresenta il primo tassello del nuovo reparto arretrato, ma non dovrebbe essere l’ultimo. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi, scrive Tuttosport, sta portando avanti la trattativa con la Fiorentina per Luca Ranieri, profilo ritenuto ideale per completare il pacchetto dei centrali. Il club granata ha poi definito la cessione di Cyril Ngonge, che si trasferirà all’Espanyol con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Il centrocampista Mohamed Kaba è a un passo dal lasciare il Lecce per approdare in Francia nelle fila del Nantes, mentre per quanto riguarda il terzino Antonino Gallo il club ha chiuso le porta all’offerta del Panathinaikos. L'italiano ha il contratto in scadenza a giugno, ma i giallorossi faranno valere l'opzione per prolungarlo fino al 2027.

PAQUETA TORNA IN BRASILE: ACCORDO COL FLAMENGO. IL LIONE PUNTA A RINNOVARE IL PRESTITO DI ENDRICK. OMLIN PASSAL AL BAYER LEVERKUSEN. OZCAN RIENTRA ALL’ASTON VILLA E VA AL BESIKTAS DA DOVE TORNA ABRAHAM

Una Conference League, 139 presenze con il West Ham condite da 23 gol e 15 assist, con tre stagioni e mezza trascorse in Premier League dopo aver salutato il Lione. Lucas Paquetá però è pronto a fare i bagagli e partire, direzione Brasile e Flamengo: chiuso l'accordo per il trasferimento di Paquetà al Flamengo: il West Ham incasserà circa 42 milioni di euro.

Il mercato invernale di Ligue 1 ha trovato un protagonista inatteso: l’Olympique Lione. Alla ricerca urgente di soluzioni offensive, la squadra di Paulo Fonseca è riuscita a strappare al Real Madrid Endrick con la formula del prestito fino al termine della stagione, garantendo al brasiliano quel minutaggio che in Spagna non aveva trovato. Un’operazione pianificata da tempo, già dall’autunno 2025, che sta producendo effetti immediati. Per questo il tecnico ex Milan e Roma avrebbe chiesto alla dirigenza di sondare il terreno con il Real per estendere l’accordo anche alla stagione 2026-27.

Momento complicato per il Borussia Moenchengladbach, che dopo il pesante ko interno per 0-3 registra un’altra uscita sul mercato. Il club tedesco ha infatti definito la cessione temporanea di Jonas Omlin al Bayer Leverkusen fino al termine della stagione, senza inserire alcun diritto di riscatto nell’accordo. Il trasferimento rappresenta la risposta del Bayer all’infortunio del titolare Mark Flekken, che resterà fuori a lungo.

L’Aston Villa ha annunciato ufficialmente il rientro anticipato di Yasin Ozcan dal prestito all’Anderlecht e il suo immediato trasferimento al Besiktas, sempre con la formula del prestito. L’accordo tra il club turco e inglese prevede anche un obbligo di riscatto al termine della stagione. Tammy Abraham torna a vestire la maglia dell’Aston Villa. L’attaccante della nazionale inglese arriva dal Besiktas in un’operazione che segna un ritorno dal forte valore simbolico e sportivo.

Rayan è un nuovo giocatore del Bournemouth. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. Le cherries si sono assicurate il talento brasiliano per i prossimi cinque anni e mezzo. 19 anni, l'attaccante è stato prelevato dal Vasco da Gama col quale nell'ultimo campionato ha segnato 14 reti. Il West Ham United ha ufficializzato la conclusione del prestito di Igor Julio, che torna così al Brighton.

Neal Maupay è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante franco-argentino arriva in Spagna in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto dall’Olympique Marsiglia, dove aveva collezionato 28 presenze e 6 gol nella stagione e mezza trascorsa al Velodrome. Il Nantes accoglie Frederic Guilbert. Dopo la risoluzione con il Lecce, il difensore francese è stato tesserato dal Nantes.

Articoli correlati
Champions League: risultati, classifica, verdetti e possibili accoppiamenti Champions League: risultati, classifica, verdetti e possibili accoppiamenti
La Juventus si accontenta di non cercare nemmeno il miracolo in Champions: 0-0 col... La Juventus si accontenta di non cercare nemmeno il miracolo in Champions: 0-0 col Monaco
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 gennaio
Napoli fuori al maxi-girone di Champions League, Conte spiega le differenze con la... Napoli fuori al maxi-girone di Champions League, Conte spiega le differenze con la Serie A
Juventus, l'ammissione di Spalletti: "C'è più consapevolezza ma stasera siamo andati... Juventus, l'ammissione di Spalletti: "C'è più consapevolezza ma stasera siamo andati piano…"
Napoli, Vergara: "Profonda delusione, fare gol al Maradona era il sogno di una vita... Napoli, Vergara: "Profonda delusione, fare gol al Maradona era il sogno di una vita ma..."
Inter, meglio il Benfica o il Bodo Glimt? Mkhitaryan: "Non importa, contava vincere... Inter, meglio il Benfica o il Bodo Glimt? Mkhitaryan: "Non importa, contava vincere oggi"
Questo Dimarco è esagerato. Altra perla e fascia al braccio: Chivu gli è entrato... Questo Dimarco è esagerato. Altra perla e fascia al braccio: Chivu gli è entrato in testa
Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato... Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Affondo Besiktas per Asllani: trattativa avanzata per un prestito con diritto di... Affondo Besiktas per Asllani: trattativa avanzata per un prestito con diritto di riscatto
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
1 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
3 Mourinho quasi non crede al gol di Trubin: "In carriera ne ho viste tante ma questa..."
4 Napoli, Conte: "Chi ha avuto la brillante idea di farci giocare di nuovo sabato?"
5 Juventus, l'ammissione di Spalletti: "C'è più consapevolezza ma stasera siamo andati piano…"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Immagine top news n.1 Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Immagine top news n.2 L'Inter fa la voce grossa a Dortmund: Dimarco e Diouf firmano una vittoria di prestigio
Immagine top news n.3 Al Chelsea bastano le folate di Joao Pedro: il Napoli perde 3-2 ed è fuori dalla Champions
Immagine top news n.4 Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
Immagine top news n.6 Altra mazzata dal Viminale: niente trasferte fino a giugno per Napoli e Lazio
Immagine top news n.7 Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Immagine news Serie A n.3 Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Napoli fuori al maxi-girone di Champions League, Conte spiega le differenze con la Serie A
Immagine news Serie A n.3 Juventus, l'ammissione di Spalletti: "C'è più consapevolezza ma stasera siamo andati piano…"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Vergara: "Profonda delusione, fare gol al Maradona era il sogno di una vita ma..."
Immagine news Serie A n.5 Inter, meglio il Benfica o il Bodo Glimt? Mkhitaryan: "Non importa, contava vincere oggi"
Immagine news Serie A n.6 Questo Dimarco è esagerato. Altra perla e fascia al braccio: Chivu gli è entrato in testa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Union SG-Atalanta 1-0, le pagelle: Sulemana, che errore! Palladino sbaglia l'11 titolare
Immagine news Serie B n.2 Spezia, fatta per Ruggero della Juve Stabia. Affare da circa un milione di euro
Immagine news Serie B n.3 Valoti: "Ho voluto fortemente lo Spezia. Questa piazza mi ha sempre trasmesso emozioni"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, lo struggente addio di Dagasso: "Realizzato un sogno. Ci rincontreremo, è una promessa"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia alla caccia di un attaccante: dopo Ambrosino spunta anche Stuckler
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni avrà il suo centravanti: arriva l'ok del Sassuolo per Skjellerup
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Pontedera piazza un colpaccio: in arrivo dal Pisa l'attaccante Louis Buffon
Immagine news Serie C n.2 C'è la festa di Sant'Agata, rinviata a data da destinarsi la sfida Catania-Trapani
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Mercati si è operato al ginocchio: stagione finita per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 Rinforzo d'esperienza per la difesa del Livorno: tesserato il centrale Camporese
Immagine news Serie C n.5 Torres, idea Sorrentino per l'attacco. La Cavese potrebbe sostituirlo con Perlingieri
Immagine news Serie C n.6 Latina in finale di Coppa Italia Serie C, Volpe: "Traguardo prestigioso. Ma serve migliorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.2 Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.5 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping