Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVE, DOUGLAS LUIZ TORNA ALL'ASTON VILLA. NORTON-CUFFY IDEA PER LA DIFESA. IL MILAN CERCA AKÉ, L'INTER DIABY. STERLING SVINCOLATO FA SOGNARE NAPOLI E ROMA. IDEA HOLM PER MAZZOCCHI CON IL BOLOGNA. PARMA SCATENATO: ARRIVANO QUATTRO NUOVI CALCIATORI. L'HELLAS CHIEDE 10 MILIONI PER CISSE. KABA SALUTA IL LECCE, GALLO INVECE RESTA.

La Juventus nella giornata appena passata ha annunciato la cessione di Douglas Luiz a quell’Aston Villa da dove l’aveva prelevato un anno e mezzo fa. Il brasiliano torna così a Birmingham con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con opzione di riscatto fissata a 25 milioni di euro. In entrata invece il club bianconero è al lavoro per l’esterno del Genoa Brooke Norton-Cuffy per il quale è stata presentata una prima proposta ufficiale. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto condizionato: l'acquisto a titolo definitivo scatterebbe automaticamente in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.

Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un difensore centrale last minute, che sia in grado di rinforzare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri, e dall’Olanda rimbalza una pista suggestiva: il club rossonero avrebbe effettuato alcuni sondaggi per Nathan Aké, difensore classe 1995 del Manchester City. L’Inter invece punta un esterno come quel Moussa Diaby per il quale un anno e mezzo fa l’Al-Ittihad ha sborsato ben 60 milioni di euro. Roma e Napoli tengono poi gli occhi aperti visto il fresco svincolo di Raheem Sterling che ha risolto il proprio contratto con il Chelsea. Un nome, quello dell’inglese, che potrebbe accendere il mercato dei due club in questi giorni anche se i partenopeo guardano anche ad Alisson Santos dello Sporting CP. I partenopei inoltre stanno sondando il terreno per il terzino destro del Bologna Emil Holm come possibile alternativa a quel Juanlu Sanchez che resta l’obiettivo primario. Ai felsinei potrebbe andare Pasquale Mazzocchi anche se il giocatore non vorrebbe lasciare il Napoli a gennaio.

L'alternativa a Jacopo Fazzini per il Bologna è rappresentata da Matteo Prati del Cagliari. Il problema, così come per il centrocampista ex Empoli, è rappresentato dalla formula, visto che senza l'obbligo di riscatto difficilmente gli italiani lasceranno la loro squadra. In attacco resta ancora d'attualità la pista che porta a Evan Ferguson, ammesso che la Roma decida di acquistare un altro attaccante e far partire l'irlandese.

La Lazio sta spingendo per il polacco classe 2007, Adrian Przyborek, di proprietà del Pogon Szczecin. Di ruolo trequartista, con il contratto in scadenza nel 2027, quella di Przyborek sarebbe un'operazione di poco superiore ai 5 milioni di euro, con una percentuale sulla futura rivendita tra il 20 e il 25%. Dopo che, all'inizio di questa sessione di mercato, il nome di Alex Disasi, difensore centrale del Chelsea, era emerso come possibile obiettivo di mercato di Milan e Roma, il francese ha vissuto qualche settimana lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata, con la Fiorentina che ha iniziato a valutare la possibilità di prelevare il giocatore, attualmente fuori dalla rosa dei Blues.

Parma scatenato sul mercato: il club ducale ha chiuso per ben quattro calciatori: il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, il difensore Franco Carboni, l’attaccante Nesta Elphege e infine il giovane fantasista Lucas Scarlato.

Il Verona ha rifiutato la proposta del PSV Eindhoven per Alphadjo Cisse. Nelle ultime ore c'è stata un'offerta da 7 milioni per il cartellino del giocatore, ma gli scaligeri non hanno intenzione di scendere sotto i 10 milioni - con bonus inclusi - anche perché dovranno indennizzare il Catanzaro per la perdita dell'attaccante a metà stagione.

Il Torino ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato della difesa. L’arrivo di Tchoca rappresenta il primo tassello del nuovo reparto arretrato, ma non dovrebbe essere l’ultimo. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi, scrive Tuttosport, sta portando avanti la trattativa con la Fiorentina per Luca Ranieri, profilo ritenuto ideale per completare il pacchetto dei centrali. Il club granata ha poi definito la cessione di Cyril Ngonge, che si trasferirà all’Espanyol con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Il centrocampista Mohamed Kaba è a un passo dal lasciare il Lecce per approdare in Francia nelle fila del Nantes, mentre per quanto riguarda il terzino Antonino Gallo il club ha chiuso le porta all’offerta del Panathinaikos. L'italiano ha il contratto in scadenza a giugno, ma i giallorossi faranno valere l'opzione per prolungarlo fino al 2027.

PAQUETA TORNA IN BRASILE: ACCORDO COL FLAMENGO. IL LIONE PUNTA A RINNOVARE IL PRESTITO DI ENDRICK. OMLIN PASSAL AL BAYER LEVERKUSEN. OZCAN RIENTRA ALL’ASTON VILLA E VA AL BESIKTAS DA DOVE TORNA ABRAHAM

Una Conference League, 139 presenze con il West Ham condite da 23 gol e 15 assist, con tre stagioni e mezza trascorse in Premier League dopo aver salutato il Lione. Lucas Paquetá però è pronto a fare i bagagli e partire, direzione Brasile e Flamengo: chiuso l'accordo per il trasferimento di Paquetà al Flamengo: il West Ham incasserà circa 42 milioni di euro.

Il mercato invernale di Ligue 1 ha trovato un protagonista inatteso: l’Olympique Lione. Alla ricerca urgente di soluzioni offensive, la squadra di Paulo Fonseca è riuscita a strappare al Real Madrid Endrick con la formula del prestito fino al termine della stagione, garantendo al brasiliano quel minutaggio che in Spagna non aveva trovato. Un’operazione pianificata da tempo, già dall’autunno 2025, che sta producendo effetti immediati. Per questo il tecnico ex Milan e Roma avrebbe chiesto alla dirigenza di sondare il terreno con il Real per estendere l’accordo anche alla stagione 2026-27.

Momento complicato per il Borussia Moenchengladbach, che dopo il pesante ko interno per 0-3 registra un’altra uscita sul mercato. Il club tedesco ha infatti definito la cessione temporanea di Jonas Omlin al Bayer Leverkusen fino al termine della stagione, senza inserire alcun diritto di riscatto nell’accordo. Il trasferimento rappresenta la risposta del Bayer all’infortunio del titolare Mark Flekken, che resterà fuori a lungo.

L’Aston Villa ha annunciato ufficialmente il rientro anticipato di Yasin Ozcan dal prestito all’Anderlecht e il suo immediato trasferimento al Besiktas, sempre con la formula del prestito. L’accordo tra il club turco e inglese prevede anche un obbligo di riscatto al termine della stagione. Tammy Abraham torna a vestire la maglia dell’Aston Villa. L’attaccante della nazionale inglese arriva dal Besiktas in un’operazione che segna un ritorno dal forte valore simbolico e sportivo.

Rayan è un nuovo giocatore del Bournemouth. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. Le cherries si sono assicurate il talento brasiliano per i prossimi cinque anni e mezzo. 19 anni, l'attaccante è stato prelevato dal Vasco da Gama col quale nell'ultimo campionato ha segnato 14 reti. Il West Ham United ha ufficializzato la conclusione del prestito di Igor Julio, che torna così al Brighton.

Neal Maupay è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’attaccante franco-argentino arriva in Spagna in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto dall’Olympique Marsiglia, dove aveva collezionato 28 presenze e 6 gol nella stagione e mezza trascorsa al Velodrome. Il Nantes accoglie Frederic Guilbert. Dopo la risoluzione con il Lecce, il difensore francese è stato tesserato dal Nantes.