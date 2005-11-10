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Ajax-Atalanta, secondo atto della Conference League. Obiettivo compattezza e maturità

autore
Filippo Davide Di Santo
Oggi alle 07:38Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
22.10.2026 07:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo atto della Conference League per l’Atalanta di Maurizio Sarri che ha l’obiettivo di vincere e convincere, anche per scacciare malumori e dubbi sul progetto. Tra campionato e coppa la Dea non si ferma un solo minuto, e il traguardo resta fare bottino pieno: dando l’ennesimo segnale in una competizione europea che deve vederla assoluta protagonista.

Una gara all’insegna della personalità

Maurizio Sarri lo ha detto chiaramente in conferenza stampa: servono personalità e la capacità di ripartire da quanto di buono è stato fatto finora. È vero che le attenuanti non mancano tra i numerosi infortunati e una formazione da riadattare, però questo non deve esentare la squadra dal lottare su ogni pallone, pur mantenendo sempre il dovuto rispetto e il giusto timore nei confronti degli avversari.

Al seguito l'ennesima invasione nerazzurra

Per una trasferta così importante come quella di Amsterdam non poteva certo mancare il popolo nerazzurro: in Olanda saranno infatti ben 2.229 i tifosi orobici pronti a caricare Pasalic e compagni verso un nuovo successo contro l’Ajax, a distanza dal colpaccio di cinque anni fa firmato da Luis Muriel che regalò la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Altri tempi, oggi conta solo il presente, un contesto interamente nelle mani dell’Atalanta: al netto della forza degli avversari.

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