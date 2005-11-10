Nico Paz incanta contro lo United: "Un onore vedere Ciro Messi con la maglia del Como"

Il Como continua a stupire in Champions League e dopo il clamoroso 4-1 rifilato al Manchester United si gode soprattutto la prestazione di Nico Paz. Il talento argentino è stato uno dei grandi trascinatori della squadra di Cesc Fàbregas, con una doppietta e un assist che hanno mandato al tappeto i Red Devils.

Dopo la partita, il centrocampista classe 2004 è stato protagonista anche ai microfoni. A Paz è stato chiesto un commento sulla foto pubblicata nei giorni scorsi da Antonela Roccuzzo, moglie di Lionel Messi, nella quale il piccolo Ciro, figlio del fuoriclasse argentino, indossava una maglia del Como. Una sorpresa che ha fatto il giro del web e che ha confermato il legame tra la famiglia Messi e il club lariano, nato anche grazie all’amicizia tra Messi e Fàbregas, compagni ai tempi del Barcellona: "È un onore che il figlio del miglior giocatore della storia porti la nostra maglia. Significa che stiamo facendo le cose bene", ha dichiarato Paz dopo il successo europeo. Poi ha aggiunto: "Credo che siamo diventati una grande squadra. Stiamo migliorando ogni giorno. Vedere il figlio di Messi con la maglia del Como è un piacere e un onore".

A chiarire il retroscena sulla maglia era stato lo stesso Fàbregas: non era quella di Paz, ma una sua personale con il numero 4. L’allenatore spagnolo aveva raccontato di averla regalata alla famiglia Messi, con cui mantiene un rapporto di amicizia da anni. Un altro segnale della crescita internazionale del Como, ormai capace di attirare attenzione anche fuori all'Italia.