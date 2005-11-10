Akanji: "L'Inter ha meritato di vincere. Il mio ruolo? Gioco dove mi chiede Chivu"

C'è pure Manuel Akanji che, dalla pancia di San Siro, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro dopo l'1-0 che l'Inter ha rifilato allo Shakhtar Donetsk: "Era molto importante vincere, credo che meritassimo la vittoria, è stata difficile, ma siamo riusciti a portare a casa la partita. Ho giocato in tre posizioni diverse, sto bene in questa squadra e gioco dove mi chiede il mister, non è importante il ruolo, ma aiutare la squadra".

Non il migliore inizio di stagione possibile per lei e per la fase difensiva dell'Inter.

"Oggi (ieri, ndr) era importantissimo vincere, dobbiamo continuare a cercare di fare bene in Champions, ma anche tornare a concentrarci sul campionato".