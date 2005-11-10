Lazio, l'audio di Lotito in Procura: "Ho bonificato la tifoseria, la Segre si è complimentata"

Nuovi dettagli emergono dall'inchiesta della Procura di Roma sulle presunte manovre per favorire un cambio di proprietà della Lazio. Al centro dell'attenzione ci sono le parole pronunciate dal presidente biancoceleste Claudio Lotito davanti al pm Lorenzo Del Giudice lo scorso 30 giugno, contenute in un audio pubblicato sulla pagina Instagram di Repubblica Roma.

Nel corso dell'interrogatorio, Lotito ha raccontato il proprio percorso alla guida del club e il ruolo assunto anche sul piano istituzionale: "In una città come Roma essere presidente di una squadra di calcio, e glielo dico da Senatore, ha una valenza importante perché ha un’interlocuzione con le istituzioni a tutti i livelli. Poi io, devo dire la verità, l’ho resa anche internazionale la società, cioè ho cercato in qualche maniera di renderla credibile".

Il presidente della Lazio ha poi parlato del lavoro svolto sul fronte della tifoseria: "Ho fatto una bonifica per esempio nel mondo della tifoseria, perché questa passava per una società antisemita e quant’altro. Tra l’altro io sono capogruppo anche alla commissione contro il razzismo, cosa che per la Segre avere Lotito quando era presidente della Lazio sarebbe stato un obbrobrio. Oggi invece mi porta dicendo: 'Lotito è l’unico che fa le cose concrete'. E oggi la Lazio, se lei lo vede, è stata totalmente bonificata da questo punto di vista con una lotta continua, con un rapporto continuo tra me e le istituzioni".

Poi il numero uno biancoceleste ha affrontato il tema dei gruppi organizzati e dei locali frequentati dai tifosi: "Dottore, oggi che cosa dicono i tifosi? 'Non dovete andare allo stadio perché le partite le dovete venire a vedere nei nostri pub'. Tanto è vero, le faccio vedere e le posso dare anche riscontro di questo, stanno acquisendo anche altri locali, in termini economici, quindi significa che frutta bene. Perché lì c’è sicuramente il beverage, il fooding e poi qualche altra cosa che lei può immaginare di natura completamente illegale come lei ben sa".

Lotito ha poi aggiunto: "Perché io quando ci fu la storia e all’epoca c’era Giannini, facevano due cose: feci mettere delle micro telecamere e c’erano anche prestazioni sessuali dentro i bagni. In più c’era lo spaccio, tant’è vero che Diabolik l’hanno ammazzato. Adesso ho richiamato un’altra volta il comando della Guardia di Finanza per dirgli: 'Guardate che dovete fare le azioni su questi qua'. Qui dietro c’è pure la gestione della malavita con i cosi, i centri, eccetera. Capito?". Infine il presidente laziale ha chiuso il proprio intervento con una battuta sul rapporto conflittuale con alcuni ambienti: "Ma lei ha capito, io sono una visita prostatica fissa. Capito qual è il tema? E questo dà fastidio, no?".