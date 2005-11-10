Nico Paz l'uomo da 150 milioni? Il Real Madrid può ricomprarlo alla metà

Nico Paz vale 150 milioni di euro? Due gol, un assist e una partita semplicemente dominante con il Manchester United hanno inevitabilmente riaperto il discorso. Transfermarkt, per la cronaca, lo valuta ancora 80 milioni, ma si tratta di una quotazione non così tanto aggiornata. Il mercato, nel frattempo, ha cambiato scala, soprattutto grazie alle spese della Premier League: Enzo Fernandez è costato 145 milioni al Manchester City, Morgan Rogers 138 al Chelsea, Elliot Anderson 135 al City, mentre Bradley Barcola e Yan Diomande sono arrivati a 125. In questo contesto, parlare di Nico Paz tra i 130 e i 150 milioni non significa più sparare una cifra a caso.

Quanto vale davvero Nico Paz?

La valutazione più realistica, oggi, può essere proprio quella fascia. Paz ha 22 anni, è già un riferimento dell'Argentina (e un candidato alla 10 di Messi), gioca la Champions e soprattutto possiede una caratteristica che il mercato paga sempre di più: crea superiorità e numeri partendo dalla trequarti. I 150 milioni rappresenterebbero probabilmente il prezzo richiesto dal Como per sedersi a un tavolo, più che una valutazione “matematica”; quota 130-140 milioni sarebbe invece già perfettamente in linea con i grandi trasferimenti internazionali conclusi nell'ultima estate.

Il paradosso Real Madrid: bastano 80 milioni

C'è però un elefante nella stanza, con le sembianze di Florentino Perez. Il Real Madrid non deve partecipare a un'eventuale asta: nell'accordo che la scorsa estate ha portato il Como ad acquisire interamente il cartellino, i Blancos hanno conservato una recompra da 80 milioni di euro, esercitabile nell'estate 2027. Poco più della metà rispetto a una possibile valutazione da 150 milioni. Più Paz diventa un giocatore da mercato mondiale, più aumenta il valore del privilegio che il Real si è assicurato. E, magari, la voglia di riportarlo a casa.