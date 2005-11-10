Lotito e i gruppi organizzati: "Dietro ai pub c’è altro. Sono una visita prostatica fissa"

Emergono nuovi dettagli dalle dichiarazioni rilasciate da Claudio Lotito lo scorso 30 giugno davanti al pm Lorenzo Del Giudice nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sulle presunte manovre legate al cambio di proprietà della Lazio. Il presidente biancoceleste ha affrontato anche il tema del rapporto con alcuni settori della tifoseria organizzata, descrivendo una situazione di forte contrapposizione.

Lotito, riporta La Repubblica, ha parlato delle iniziative promosse da alcuni gruppi per spostare il seguito delle partite fuori dallo stadio: "Oggi che cosa dicono i tifosi? Non dovete andare allo stadio perché le partite le dovete venire a vedere nei nostri pub". Secondo il patron laziale, alcuni ambienti avrebbero iniziato ad acquisire nuovi locali con importanti interessi economici: "Lì c’è sicuramente il beverage, il fooding e poi qualche altra cosa di natura completamente illegale come lei ben sa". Nel suo racconto, Lotito ha fatto riferimento anche a episodi del passato legati ai controlli nell’ambiente ultras: "Quando ci fu la storia e all’epoca c’era Giannini, feci mettere delle micro telecamere e c’erano anche prestazioni sessuali dentro i bagni. In più c’era lo spaccio".

Il presidente della Lazio ha poi spiegato di aver richiesto ulteriori verifiche alle autorità: "Ho richiamato un’altra volta il comando della Guardia di Finanza per dirgli: guardate che dovete fare le azioni su questi qua". Infine, Lotito ha sottolineato il clima di tensione con alcuni gruppi, utilizzando una metafora particolare per descrivere il suo ruolo: "Io sono una visita prostatica fissa. Capito qual è il tema? E questo dà fastidio".