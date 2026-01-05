Serena pazzo di Lautaro: "Sa fare tutto. Uno che non reagisce alle critiche è un leader"

Aldo Serena, ex centravanti dell'Inter, ha commentato quello che rappresenta oggi Lautaro Martinez per i nerazzurri ai microfoni di Sky Sport: "Nel 2023 la sua storia ha una svolta, quando Lukaku se ne va definitivamente da Milano. Lì trova lo spazio per diventare il leader dell'attacco e della squadra. Sa fare tutto, si mette a disposizione della squadra… Non è rapidissimo, ma sa compensare con l'intelligenza e la comprensione dei movimenti in anticipo sugli altri".

Una cosa soprattutto ha colpito l'ex attaccante: "Nel 2024 ha ricevuto critiche feroci nel periodo in cui è sembrato un altro, ma non ha mai reagito, ha lavorato duramente per ritrovarsi. Uno così è un leader". Gianfranco Teotino ha invece risposto così a chi gli chiedeva un paragone con Boninsegna: "Ha qualcosa in più, ha una duttilità che Boninsegna non aveva. Lautaro sa occupare tutte le zone dell'attacco, l'altro era un centravanti di area di rigore. Il Toro è cattivo come lui, però sa fare tante cose".