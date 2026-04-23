Allegri ha incontrato Tare e Furlani a Casa Milan per pianificare la prossima stagione
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Massimiliano Allegri hqa approfittato del giorno di riposo concesso alla squadra per confrontarsi con la dirigenza a Casa Milan. Come riportato da Sky, l’incontro si è svolto nella mattinata di oggi, giovedì 23 aprile, alla presenza anche di Giorgio Furlani e Igli Tare, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del AC Milan.
Al centro del vertice, inevitabilmente, il futuro: la permanenza di Allegri sulla panchina rossonera appare sempre più probabile e il dialogo con i dirigenti è servito anche per avviare la pianificazione della prossima stagione. Un’annata che dovrà segnare il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza dalle competizioni europee.
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