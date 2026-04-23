La differenza fra Allegri e Spalletti? È un 10 per cento di…

Al termine del primo anno sulla panchina della Juventus, mister Massimiliano Allegri aveva raccolto 26 vittorie in campionato, pari al 68,4% delle partite affrontate. Alla vigilia del big match contro il Diavolo, coach Luciano Spalletti ha collezionato 14 successi da bianconero in Serie A, pari al 58,3% degli impegni sostenuti.

Insomma, al momento la differenza fra il primo Allegri e il primo Spalletti al comando della Vecchia Signora è tutta in un 10% circa di affermazioni…

Domenica al Meazza saranno sedute in panchina oltre 600 vittorie in campionato, 321 del milanista contro le 302 dello juventino.

Gli allenatori toscani sono stati faccia a faccia in campionato già 13 volte. Sul terreno da gioco del livornese dal 2008-2009, Cagliari-Roma 2-2, al 2022-2023, Juventus-Napoli 0-1. Le statistiche sono fortemente influenzate dal fattore casa. Ma il bilancio complessivo vede l’oggi mister accasato in quel di Torino in vantaggio sul collega per 5-4 in fatto di vittorie, e 20-15 sul fronte delle marcature, mentre i segni X ammontano a 4.

Sono 12 le sfide di Allegri alla sua ex squadra, 8 dalla panchina del Milan (2V – 2X – 4P). Negli ultimi 3 incroci di Serie A è incappato in 1 pareggio e 2 sconfitte.

L’ultima prova di Spalletti col Milan, invece, è terminata con un KO per 0-4. Il tecnico di Certaldo i rossoneri li ha incrociati allenando Empoli, Sampdoria, Udinese, Roma, Inter e, per ultimo, Napoli.

Perché in occasione di Juventus-Milan, sesto turno 2025-2026, sulla panchina di Madama sedeva Igor Tudor.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

4 vittorie Allegri

4 pareggi

5 vittorie Spalletti

15 gol fatti dalle squadre di Allegri

20 gol fatti dalle squadre di Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

4 vittorie Allegri

2 pareggi

6 vittorie Juventus

11 gol fatti dalle squadre di Allegri

13 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E IL MILAN IN CAMPIONATO

15 vittorie Spalletti

5 pareggi

9 vittorie Milan

39 gol fatti dalle squadre di Spalletti

37 gol fatti dal Milan