Cerrato: "Nessun procedimento fair play in corso, la UEFA ha iniziato l’acquisizione di documenti"

Il Direttore Finanziario della Juventus, Stefano Cerrato, è intervenuto durante l'Assemblea degli Azionisti del club bianconero. Queste le sue dichiarazioni principali: "Non abbiamo ad oggi previsto nel business plan la costruzione di un nuovo stadio. Però stiamo cercando delle soluzioni per le Women e per la Next Gen, ma non abbiamo deciso nulla e non possiamo comunicare qualcosa".

Sul procedimento Uefa: "Nessun procedimento in corso, la Uefa ha iniziato l’acquisizione di documenti. Come noi, altre società sono in perdita. Nell'esercizio 2024 il parametro dello Squad cost rule, prevediamo di poterlo rispettare anche per l'esercizio 2025. Esiste un altro parametro, Football Earning Rule, qui l'Uefa ha chiesto provvedimenti. Il rispetto o meno del parametro sarà completato nel 2026. Potrebbe dare origine a sanzioni economiche, come accaduto ad altri club, e prevediamo una sanzione modesta. Per quanto riguarda sanzioni sportive, solitamente si limitano alla limitazione di registrazione di nuovi calciatori nelle competizioni Uefa".

Sul JMedical e JHotel: "Hanno registrato un record di ricavi. JMedical genera cassa e fa utili. Il JHotel ha registrato un risultato vicino al pareggio, prevediamo registri record di fatturato nel 2025/26 e in leggermente in attivo".

Sul valore del JTC e dell'Allianz Stadium: "Il Training Center ha un valore di 40 milioni a bilancio, Allianz Stadium 85 milioni a bilancio. La società ha totalmente rimborsato i finanziamenti per lo stadio nel 2025".

Sui 9 anni di bilancio in perdita: "Dovremo raggiungere il break-even per l’esercizio 2026/27".

Rileggi qui il live TMW dell'Assemblea degli Azionisti della Juve